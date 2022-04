Marani: «Il Milan ti dà la sensazione di avere qualcosa in meno, ma …». Ecco le sue parole

Matteo Marani ha parlato così del Milan ai microfoni di SkySport24. Ecco le sue parole:

«Il Milan ti dà sempre la sensazione di avere qualcosa in meno, ma poi non si stacca mai dalla vetta. Mentalmente il Milan è molto forte e non molla mai. Rispetto all’anno scorso a 5 punti in più, questo dimostra ulteriormente l’ottimo lavoro di Pioli. Il secondo tempo dei rossoneri contro la Lazio mi ha impressionato. Il Milan ha voluto vincere a tutti i costi la partita»