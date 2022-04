Marani: «Il Milan ha un grosso vantaggio nella corsa scudetto»

Matteo Marani, noto giornalista, ha parlato della corsa scudetto del Milan dopo la vittoria di venerdì contro il Genoa: le sue parole

Matteo Marani ha parlato del Milan a Sky dopo la vittoria contro il Genoa. Le sue parole:

«Il Milan ha vinto la sua partita, non era facile in questo momento. La notizia vera del Milan è che continua a non prendere gol. È un bel derby a distanza, martedì si tornerà a giocare in Coppa Italia ma è un derby che sta appassionando e continuerà a farlo».