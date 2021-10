Manicone punta su Adli: «Niente paragoni, ha le capacità per fare bene»

Antonio Manicone, vice allenatore del Bordeaux, ha spiegato le caratteristiche di Yacine Adli, le sue parole sul talento del Milan

Nel corso di un’intervista a Tuttosport, Antonio Manicone, vice allenatore del Bordeaux, ha parlato del talento di proprietà del Milan, Yacine Adli. Ecco le sue parole.

ADLI – «La cosa più pericolosa per i giovani, quindi vale pure per lui, è paragonarlo ad atleti affermati. Lui è Adli, ha le sue doti, come il dribbling e l’ultimo passaggio, ma sa dove deve migliorare e lavora per diventare un giocatore importante. Ripeto: ha tutte le carte in regole per far bene nel presente e nel futuro».