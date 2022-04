Mangiante: «Ci andrei piano con le critiche al Milan di Pioli, è primo»

Angelo Mangiante, giornalista di Sky, ha smorzato le polemiche createsi sul Milan dopo il pareggio col Bologna: i rossoneri sono primi

Intervenuto sul proprio profilo Twitter, Angelo Mangiante si è così espresso sul pareggio del Milan contro il Bologna:

«Finisce 0-0 e può accadere contro un Bologna chiuso e solido dietro. Il Milan ha tirato tanto, 33 tiri in totale, ma solo 7 in porta. È mancata la brillantezza nelle conclusioni. Ma andrei cauto con le critiche. Basta aprire la classifica. Il Milan è sempre primo in classifica».