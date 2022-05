Mandorlini: «Milan squadra convinta dei propri mezzi, l'Atalanta...»

Andrea Mandorlini, noto allenatore, ha analizzato la partita di domenica del Milan contro l’Atalanta: le sue dichiarazioni

Ospite negli studi di Sky, Andrea Mandorlini ha analizzato Milan-Atalanta:

«Il Milan lo vedo convinto anche se l’Atalanta è ancora in corsa per l’Europa: non è una partita facile come quella di Cagliari dell’Inter. Vedo proprio una squadra convinta, consapevole della forza del gruppo: bello vedere questa squadra consapevole dell’obiettivo che vuole raggiungere».