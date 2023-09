Malu Mpasinkatu difende Leao: «Il colpo di tacco un errore gravissimo, ma…». Le parole sul portoghese e su Milan Newcastle

Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, Malu Mpasinkatu ha commentato la prestazione di Rafa Leao in Milan Newcastle.

Ecco le sue parole: «Ha fatto un errore gravissimo di tacco e sono d’accordo. Eppure è riuscito ad essere il più pericoloso dei suoi. Il giocatore va giudicato sui novanta minuti e sono d’accordo, non era il solito Leao. Ha fatto un leziosismo che non serviva. Se vuoi essere un leader devi fare goal. In Champions non puoi fare un gioco da cortile»