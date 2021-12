Maldini a Sky: «Champions? C’è delusione. Ecco cosa ci manca ancora»

Paolo Maldini ha parlato ai microfoni di Sky prima dell’inizio di Udinese Milan. Le parole del dirigente rossonero anche sul mercato

ELIMINAZIONE CHAMPIONS – «Ovviamente c’è delusione, anche per le partite che abbiamo fatto: dobbiamo fare uno o due step per arrivare a quel livello. Il Liverpool non è solo grandi giocatori, è anche grande mentalità. Il girone era molto difficile e pareggiando in casa con l’Atletico ci saremmo di qualificati, ma la realtà è un’altra e siamo arrivati quarti».

BILANCI – «È quasi matematico che se hai ricavi alti hai una rosa più competitiva e su 16 qualificati quelli coi bilanci più alti erano ai primi posti. Per arrivare a quel livello devi essere più creativo, noi abbiamo fatto una squadra che è l’unica sostenibile in questo momento. Noi non giocavamo in Champions e di conseguenza siamo entrati come quarti, stiamo guadagnando qualcosa e speriamo di continuare».

MENTALITA’ – «La mentalità vuol dire gestire le tre partite settimanali, gestire la pressione e lo stadio che tifa contro, perché le gambe vanno meno veloce. Sono cose che si acquisiscono col tempo, poi c’è chi lo fa prima, chi dopo e c’è chi non lo fa mai e qui si capisce chi è un grande giocatore».

DIFFERENZA TRA CAMPIONATO E CHAMPIONS – «Per me non c’è perchè il campionato migliore era quello italiano negli anni 90 quando giocavo io. Sul campionato inglese va detto che Liverpool e City sono su un altro livello, poi già quelle sotto sono un’altra cosa».

MERCATO – «Si dicono tante cose, il 10% soi avvicinano alla realtà. L’idea era di rimanere così ma con Kjaer stiamo valutando di prendere un giocatore pronto oppure uno già per la prossima stagione, ma non è detto che si possa trovare. Al di là della Coppa d’Africa, che ci farà perdere tre giocatori, con il campionato e Coppa Italia questa squadra è assolutamente copetitiva».