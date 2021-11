Maldini a Sky: «Mercato? Il Milan è competitivo. Lavoriamo più sui rinnovi»

Paolo Maldini ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sky Sport, a margine della cerimonia di premiazione del Pallone D’Oro

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine della cerimonia di premiazione per il Pallone D’Oro 2021, Paolo Maldini ha aprlato di vari temi caldi in casa Milan, dallo Scudetto al mercato ed ai rinnovi.

PREMIO – «È sempre un’emozione e un piacere vincere un premio, la lista dei partecipanti è imprtantissima ed essere invitato per più anni è sempre bello. Il tempo per venire è sempre meno è sempre ben speso».

PIEDI – «Nell’immaginario del calciatore il piede è la parte più importante perché calcia il pallone, ma dietro c’è tutto: il fisico, la mentalità e tanto altro. Il piede è un accessorio».

SHEVCHENKO – «Sheva si dimostra coraggioso a mettersi in discussione con il Genoa. Ama questo lavoro e ha preso un impegno diffi,cile ma non ha paura: è un campione e lo dimostrerà. Tifo per lui ma lo sport è fatto di competitività e e bisgna passare sopra ad amicizie e parentele».

PUNTO PIU’ IN ALTO CON SHEVA – «Il punto più alto toccato lo abbiamo toccato nella finale di Manchester quando ha fatto gol su rigore, ma anch il prercorso per arrivare lì è stato fantastico. Ha un talento e mentalità pazzeschi: si allenava in modo diverso ed è diventato un campione».

SASSUOLO – «Una cosa che non vogliamo sono le scuse, loro hanno giocato meglio anche se ad un certo punto siamo calati per un po’ di stanchezza. Mercoledì abbiamo la possibilità di riscattarci».

SCUDETTO – «Anche l’Atalanta è lì, sappiamo bene che dovremo faticare. Siamo solo all’inizio, sono state fatte bellissime cose, ma bisogna fare sacrifici per raggiungere gli obiettivi».

KJAER – «I tifosi si sono abituati ad acquisti diversi ripetto al passato: siamo stati creativi sul mercato, ma abbiamo in testa un’idea di squadra. Kjaer era l’uomo perfetto proprio perché è un leader e lo ha dimostrato».

MERCATO – «Gennaio è il mercato di riparazione, ma la nostra squadra è competitiva. Non credo che faremo qualcosa, ci mouveremo coi rinnovi: ci sono trattative aperte e fin quando c’è tempo c’è speranza».