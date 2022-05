Maldini secondo Seedorf: «Stagione Milan? Molti meriti sono suoi». Le parole dell’ex rossonero

Clarence Seedorf ha parlato così dell’ex compagno Paolo Maldini al Corriere dello Sport.

Le sue parole: «Quanti meriti do a Maldini per l’ottima stagione del Milan? Molti perché Paolo con la sua presenza garantisce appoggio all’allenatore oltre a trasferire al gruppo la sua mentalità vincente, il dna milanista. Conosco Maldini e so che nei momenti di difficoltà trova sempre quell’equilibrio necessario per aiutare lo spogliatoio, per spingere il gruppo a essere competitivo. Grazie a lui il Milan ha fatto un bel salto di qualità rispetto agli ultimi anni».