Maldini prende tempo: due giocatori rossoneri non convincono

Maldini, non pienamente convinto da Brahim Diaz e Dalot, prende tempo e congela le trattative per i loro eventuali riscatti

Si raffreddano le voci su una permanenza al Milan di Brahim Diaz e Diogo Dalot, arrivati in prestito secco rispettivamente da Real Madrid e Manchester United. I due non hanno pienamente convinto (Diaz soprattutto per i troppi guai fisici) e dovranno cercare di far cambiare idea a Maldini.

ULTIMA PARTE DI STAGIONE DECISIVA – La dirigenza rossonera, nonostante le tante voci, ha attualmente congelato i riscatti di entrambi. Lo spagnolo e il portoghese dovranno sfruttare bene gli ultimi mesi per guadagnarsi la conferma anche nella rosa rossonera della prossima stagione.