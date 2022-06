Maldini Milan, un rinnovo pieno di dubbi: da Gazidis alla durata. Cosa non va nel rapporto tra club e dirigente

Secondo il Corriere dello Sport il rinnovo di Maldini col Milan non spazza via dubbi e perplessità. Dopo le lamentele del dirigente non è ancora tornato il sereno visto che le richieste dello stesso non sono astate accolte in toto.

Tra i problemi principali i rapporti con Gazidis: Maldini si aspettava che gli venisse riconosciuta maggiore autonomia nelle decisioni di natura tecnica. Invece dovrà continuare a passare dall’ad, espressione della proprietà. Vedi il caso Botman.

Inoltre da un punto di vista del mercato l’asticella del budget non verrà alzata ma si procederà a vista. Infine la durata del contratto di due anni non lo soddisferebbe in pieno perché l’ex capitano rossoneri si aspettava un triennale.