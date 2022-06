Caso Botman: divergenza di vedute tra Maldini ed Elliott. Cosa succede nell’operazione che porta all’olandese

Questa mattina il Corriere dello Sport descrive la questione Botman come un autentico caso. L’operazione non è in stand-by solo perché il Newcastle ha offerto più soldi al Lille ma il giocatore continua a preferire il Milan.

La verità è che Elliott non vuole investire 30 milioni per un difensore. Kalulu ha dimostrato i suo valore e presto rientrerà Kjaer. Potrebbe quindi bastare un centrale da una decina di milioni per sostituire Romagnoli. Maldini – che in questo momento non ha la libertà di agire secondo le sue idee – invece è certissimo del valore di Botman che vede titolare al fianco di Tomori.