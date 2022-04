Maldini Milan, rapporto blindato: sicuro del posto anche con Investcorp. Il dirigente resterà rossonero con la nuova proprietà

Per Paolo Maldini, contratto in scadenza in estate, è già scritta la conferma.

Una garanzia per gli eventuali nuovi padroni di Investcorp: Maldini ha dimostrato di valere anche nel ruolo dirigenziale (era tornato nel club da direttore dello sviluppo strategico dell’area sportiva, è rimasto come capo dell’intera aera tecnica) oltre a restare una figura leggendaria, un’icona che conserva grandissimo seguito.