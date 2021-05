Maldini deluso da un giocatore: il Milan prende una posizione sul futuro

Maldini e Massara delusi da Tonali. Il giocatore giunto dal Brescia in prestito con diritto di riscatto non ha brillato e per questo motivo…

Sandro Tonali ha deluso le aspettative. Paolo Maldini e Massara sono rimasti delusi dal giocatore giunto dal Brescia come promessa del centrocampo rossonero. La società puntava su di lui come valida alternativa ad Ismael Bennacer, ma seppur migliorato, non ha mai fatto il decisivo salto di qualità.

Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Milan comunque lo tratterà a Milanello, versando a Cellino i 35 milioni del riscatto: una cifra importante che deve assolutamente trovare una quadra nella prossima annata. Il ragazzo è giovane, tra pochi giorni compirà 21 anni, ma il Diavolo non può aspettare all’infinito. La prossima stagione 2021/2022 dovrà essere quella della consacrazione. In caso contrario sarà addio.