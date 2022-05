Maldera: «Pioli ha dato una mentalità internazionale al Milan». Le parole dell’ex tattico rossonero

Andrea Maldera ha parlato ai microfoni di Tuttosport del lavoro di Stefano Pioli sulla panchina del Milan. Ecco di seguito le parole dell’ex tattico rossonero:

«Adesso è facile parlare bene di lui. Oggi si vede il suo lavoro, ma le prestazioni del Milan arrivano da lontano. Merito anche della società, che ha scelto giocatori funzionali e non da prima pagina. Il tecnico ha dato una mentalità internazionale, nonostante in Europa il Diavolo abbia fatto un po’ di fatica. I rossoneri provano sempre a dominare la partita, in entrambe le fasi. La svolta per me c’è stata in quella di non possesso, con la squadra che pressa alta e accetta dietro la parità numerica. Hanno avuto coraggio, dimostrando di credere in qualcosa»