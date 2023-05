Malagò sicuro: «Inter in finale di Champions grande spot per il nostro calcio»

Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha parlato così dell’Inter in finale di Champions League. Queste le sue dichiarazioni

Intervenuto ai microfoni di Sky, Giovanni Malagò ha commentato così la qualificazione dell’Inter in finale di Champions League, dopo che i nerazzurri hanno eliminato il Milan in semifinale.

PAROLE – «L’Inter in finale di Champions è tanta roba per mille motivi, soprattutto per la visibilità che un evento del genere ti assicura: ieri sera dicevano che, per la partita tra Manchester City e Real Madrid, c’erano 130 paesi collegati e questo vuol dire che il fenomeno è planetario, mondiale, quindi immaginate che tipo di riflessi ci possono essere quest’anno. Avere un’italiana in finale di Champions è una bella pubblicità, un grande spot per il nostro sport».