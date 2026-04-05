Maignan, il muro invalicabile: statistiche da record in Europa. Il dato non mente

Maignan è uno dei migliori portieri in Europa per rendimento: il dato non mente e Allegri può gongolare. Francese al top

Il Milan si presenta al Maradona di Napoli con una certezza assoluta tra i pali: Mike Maignan. Secondo i dati ufficiali riportati dal sito della Lega Serie A, il portiere francese si sta confermando come uno dei profili più determinanti dell’intero panorama europeo nel 2026.

Il modello statistico degli Expected Goals on Target (xGoT) evidenzia un impatto mostruoso: Maignan ha evitato ben 9.7 gol in questa stagione, avendo subito solo 23 reti a fronte di una pericolosità offensiva avversaria stimata in 32.7 xGoT.

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Maignan sul podio dei Top-5: solo Koffi meglio di lui

Questo dato non ha eguali nei principali campionati europei, fatta eccezione per Hervé Koffi dell’Angers, rendendo l’estremo difensore rossonero il miglior interprete del ruolo in Italia. La sua capacità di neutralizzare conclusioni apparentemente imparabili è diventata il pilastro su cui Massimiliano Allegri ha costruito la solidità difensiva del suo Milan.

In vista della sfida scudetto contro il Napoli di Conte, i riflessi di “Magic Mike” saranno l’arma segreta per blindare la porta e mantenere viva la rincorsa tricolore.

QUOTE NAPOLI MILAN – Sfida di vertice tra le due inseguitrici dell’Inter, chiamate entrambe alla vittoria per proseguire il sogno rimonta.

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