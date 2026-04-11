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Maignan, giornata speciale per il portiere in Milan Udinese: ecco perchè
Maignan, oggi titolare nella sfida tra Milan e Udinese, vivrà una giornata assolutamente speciale a San Siro: il motivo
Tutto è pronto a San Siro per il fischio d’inizio di Milan-Udinese, in programma questo pomeriggio alle 18:00. Per Mike Maignan, l’estremo difensore rossonero, la sfida contro i friulani non sarà una partita come le altre: scendendo in campo, il portiere francese taglierà infatti il prestigioso traguardo delle 300 presenze nei maggiori cinque campionati europei.
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Un numero che certifica la continuità e lo spessore internazionale di uno dei leader indiscussi della formazione di Massimiliano Allegri, capace di dividere la sua carriera tra le 149 apparizioni con il Lilla e le restanti con la maglia del Diavolo.
Maignan e il record di assist: il portiere-regista
Oltre alla solidità tra i pali, Maignan si conferma un’arma tattica fondamentale anche in fase di impostazione. Da quando veste la maglia del Milan, “Magic Mike” ha fornito ben 3 assist in Serie A, un dato che lo pone ai vertici europei tra i pari ruolo: nel medesimo periodo, solo Ederson del Manchester City ha fatto meglio di lui con 5 passaggi vincenti.
In una stagione 2025/2026 che lo ha visto protagonista in 30 occasioni su 31 giornate, Maignan punta a festeggiare questo anniversario speciale con un clean sheet, fondamentale per blindare il terzo posto e rispondere alla Juventus nella corsa verso la prossima Champions League.