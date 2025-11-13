Connect with us

Maignan

Maignan titolare in Francia Ucraina! Nkunku verso la panchina: le probabili formazioni. Segui le ultime sui rossoneri

Sale l’attesa per il cruciale match di qualificazione ai Mondiali 2026 che vedrà la Francia sfidare stasera l’Ucraina a Parigi (ore 20:45). La nazionale transalpina, guidata dal CT Didier Deschamps (il commissario tecnico campione del mondo), spera di ottenere la matematica qualificazione con una vittoria, e lo farà con un importante tocco di rossoneroin campo.

Maignan Titolare Inamovibile, Nkunku in Panchina

Secondo le indiscrezioni riportate da Le Parisien, il CT Didier Deschamps ha sciolto le riserve sulle formazioni e schiererà dal primo minuto uno dei due giocatori del Milan convocati: il portiere Mike Maignan.

Maignan, l’estremo difensore francese noto per le sue eccezionali doti atletiche e per essere un leader silenzioso della difesa, è ormai considerato un pilastro insostituibile tra i pali della Nazionale, a conferma del suo status di top playernel suo ruolo. Il numero uno del Diavolo sarà chiamato a blindare la porta per garantire i tre punti che valgono il pass per la rassegna iridata.

L’altro giocatore del Milan convocato, l’attaccante Christopher Nkunku, versatile punta d’attacco, partirà invece inizialmente dalla panchinaNkunku sarà comunque un’arma preziosa a disposizione di Deschamps per cambiare il volto della gara in caso di necessità.

La Probabile Formazione della Francia

Il CT Deschamps si affiderà a una formazione ricca di talenti e solidità, con Kylian Mbappé, il fuoriclasse e capitano della squadra, a guidare l’attacco.

RuoloGiocatoreDettagli
PortiereMaignanPilastro del Milan, estremo difensore di altissimo livello.
DifensoriKoundé, Saliba, Upamecano, DigneUna linea difensiva solida e fisica.
CentrocampoKanté, KonéMuscoli ed equilibrio nella zona nevralgica del campo.
AttaccantiOlise, Cherki, Barcola, MbappéLinea offensiva giovane, veloce e letale.

Esporta in Fogli

Questa la probabile formazione della Francia per la sfida di stasera contro l’Ucraina: Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Digne; Kanté, Koné; Olise, Cherki, Barcola; Mbappé.

La prestazione di Maignan sarà seguita con interesse anche a Milano, dove il tecnico Massimiliano Allegri e il DS Igli Tare contano sulla sua leadership e sul suo alto rendimento per gli obiettivi stagionali del Milan.

