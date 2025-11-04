Connect with us

News

Maignan, un rigore che vale oro: terzo salvataggio in Serie A, il primo dopo oltre un anno. La statistica

Calciomercato News

Mercato Milan, il borsino dei prestiti: Bennacer assistman a Zagabria, Camarda entra per difendere. Un infortunio frena Chukwueze

Calciomercato News

Calciomercato Milan, aneddoto Pavlovic Tare! Il DS lo voleva già alla Lazio, decisione precisa sul serbo durante la scorsa estate

News

Allegri rivoluziona il Milan a Parma? Tentazione fortissima del tecnico, c'è quell'opzione sul piatto. Cosa filtra

News

Napoli Eintracht Francoforte 0-0: Conte rallenta in Champions League, si complica il cammino dei partenopei

News

Maignan, un rigore che vale oro: terzo salvataggio in Serie A, il primo dopo oltre un anno. La statistica

Milan news 24

Published

4 secondi ago

on

By

Maignan

Maignan, il rigore parato a Dybala in Milan-Roma e che ha regalato i tre punti ai rossoneri interrompe un digiuno che durava da più di un anno

Mike Maignan si è confermato ancora una volta un vero specialista dagli undici metri. Con la parata decisiva sul rigore calciato da Dybala nella sfida contro la Roma, il portiere francese ha messo a segno il suo terzo rigore parato in Serie A.

Si tratta di un dato significativo, che sottolinea la sua importanza nel Milan e la sua abilità nel neutralizzare i tiri dagli undici metri.

L’ultimo rigore neutralizzato da SuperMike risaliva a oltre un anno fa, precisamente al 6 ottobre 2024, quando bloccò la conclusione contro la Fiorentina.

Il salvataggio contro la Roma non solo è un dato statistico di rilievo, ma ha garantito al Milan i tre punti fondamentali, permettendo ai rossoneri di continuare la rincorsa alla vetta della classifica.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.