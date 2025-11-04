News
Maignan, un rigore che vale oro: terzo salvataggio in Serie A, il primo dopo oltre un anno. La statistica
Maignan, il rigore parato a Dybala in Milan-Roma e che ha regalato i tre punti ai rossoneri interrompe un digiuno che durava da più di un anno
Mike Maignan si è confermato ancora una volta un vero specialista dagli undici metri. Con la parata decisiva sul rigore calciato da Dybala nella sfida contro la Roma, il portiere francese ha messo a segno il suo terzo rigore parato in Serie A.
Si tratta di un dato significativo, che sottolinea la sua importanza nel Milan e la sua abilità nel neutralizzare i tiri dagli undici metri.
L’ultimo rigore neutralizzato da SuperMike risaliva a oltre un anno fa, precisamente al 6 ottobre 2024, quando bloccò la conclusione contro la Fiorentina.
Il salvataggio contro la Roma non solo è un dato statistico di rilievo, ma ha garantito al Milan i tre punti fondamentali, permettendo ai rossoneri di continuare la rincorsa alla vetta della classifica.