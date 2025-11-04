Maignan Milan, Galli esalta il portierone: «Uno dei migliori in Europa, fronte rinnovo dico questo». Le ultimissime notizie

L’ottimo momento del Milan di Massimiliano Allegri, reduce dal successo sulla Roma, passa anche e soprattutto dalle prestazioni di Mike Maignan. A confermare la centralità del portiere francese è stato l’ex rossonero Giovanni Galli, intervistato dai colleghi di Tuttosport, che ha espresso una stima enorme per il numero uno del Diavolo.

Galli non ha dubbi: Maignan è un vero e proprio fattore nella corsa del Milan verso le posizioni di vertice.

«Assolutamente sì. Parliamo di uno dei migliori d’Europa nel suo ruolo. Ho una stima enorme di questo portiere», ha dichiarato Galli. La sua influenza, secondo l’ex portiere, va ben oltre la semplice tecnica tra i pali. «Mike fa la differenza non solo tecnicamente con le sue parate, ma a tutto tondo, visto che partecipa anche alla costruzione del gioco da dietro». Oltre alle doti tecniche, Maignan spicca per il suo carisma: «È soprattutto un elemento di grande personalità: trascina la squadra con la sua leadership».

Blindare il top player

Di fronte a un rendimento così elevato e a una tale capacità di spostare gli equilibri, per Giovanni Galli il Milan non deve avere esitazioni sul futuro del suo portiere.

«Certamente. È un top player e il Milan farebbe bene a blindarlo. Sposta gli equilibri. Me lo terrei stretto». L’invito a blindare Maignan è chiaro e mira a garantire al club un pilastro fondamentale su cui costruire i successi futuri. La dirigenza, con il DS Tare in testa, è chiamata a un’operazione che, data l’importanza del giocatore, è considerata di primaria importanza per gli equilibri della formazione guidata da Allegri.