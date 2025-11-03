Maignan decisivo, ma con un futuro in bilico: il Milan ha due opzioni in cado di addio. La notizia

Maignan potrebbe lasciare il Milan al termine della stagione, per sostituire il capitano si sono già due opzioni!

Mike Maignan, l’estremo difensore e capitano del Milan, è tornato a vestire i panni di supereroe nella sfida cruciale contro la Roma. Il portiere francese, autentico punto di riferimento per il Diavolo e calciatore ammirato per la sua leadership e le sue parate decisive, ha blindato la vittoria dei rossoneri con un intervento prodigioso. Il rigore parato nel finale all’attaccante argentino Paulo Dybala è valso tre punti fondamentali e ha sottolineato ancora una volta il valore assoluto del numero uno.

Nonostante le prodezze sul campo che lo consacrano tra i migliori al mondo nel suo ruolo, il futuro di Maignan a Milanello è tutt’altro che assicurato. Le voci di mercato si fanno sempre più insistenti, alimentate dalla fase di stallo nelle trattative per il rinnovo contrattuale.

Rinnovo “Remoto” e Addio Plausibile

Il legame tra il portiere, il cui contratto scade nel 2026, e la dirigenza milanista è oggetto di dibattito. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, l’ipotesi di un prolungamento dell’accordo appare al momento un’opzione “remota”. Il club e l’entourage del giocatore non riescono a trovare la quadra sulle cifre del nuovo ingaggio, e la distanza tra domanda e offerta è significativa.

Questa situazione contrattuale complessa rende l’addio di Maignan – che a 30 anni potrebbe voler capitalizzare il suo valore con un ingaggio elevato in una big europea – un’eventualità “piuttosto plausibile”. I vertici del club, consci del rischio di perdere un elemento di tale spessore, si stanno muovendo per tempo per individuare un successore all’altezza.

Le Alternative per il Post-Maignan: I Talenti Italiani nel Mirino

La ricerca del potenziale erede del portiere transalpino si concentra principalmente su profili giovani ma già affermati in Serie A. La lista di Igli Tare (capo dell’area tecnica rossonera, noto per la sua visione sul talento) includerebbe due nomi italiani che stanno brillando:

Michele Di Gregorio: l’estremo difensore italiano, attualmente in forza al Monza e ammirato per la sua reattività e la grande affidabilità dimostrata. Elia Caprile: il talentuoso portiere del Cagliari, che ha impressionato tutti con le sue parate e la sicurezza nonostante la giovane età.

Entrambi rappresentano opzioni concrete per il Diavolo, che mira a una soluzione economicamente sostenibile e di prospettiva, qualora Maignan dovesse effettivamente lasciare la porta di San Siro, costringendo la società a ridefinire un pilastro fondamentale per i prossimi anni.