Maignan Milan, quale futuro per il portiere? La frase di Max Allegri pronunciata sta facendo il giro del web

Parma Milan, Nkunku è alla ricerca della sua prima rete in Serie A: la scelta di Max Allegri... Ultimissime

Calciomercato Milan, suggestione Tonali alimentata da questa dichiarazione: cosa sta succedendo

Calciomercato Milan, Romano alimenta le speranze per Lewandowski: le sue parole confermano che...

Parma Milan LIVE: davanti ancora Nkunku con Leao, Estupinan favorito su Bartesaghi a sinistra

Published

4 secondi ago

Maignan Milan, quale futuro per il portiere? La frase di Max Allegri pronunciata sta facendo il giro del web. Le ultimissime notizie

Massimiliano Allegri ha approfittato della conferenza stampa pre-Parma per tracciare la rotta etica e professionale che i suoi giocatori devono seguire. Il tecnico ha sottolineato con forza il valore del lavoro quotidiano e l’onore di vestire la maglia rossonera, un messaggio destinato a tutto l’ambiente Milan.

«Quando siamo al Milan, tutti noi, e non mi riferisco solo ai giocatori, dobbiamo lavorare ogni giorno con la giusta passione per creare i presupposti del risultato», ha ammonito Allegri. Il suo avvertimento è chiaro e diretto: «La maglia del Milan bisogna tenersela. Perché poi quando si lascia il Milan non si torna indietro». Un monito a non sprecare l’opportunità di far parte di un club di tale prestigio.

Interrogato sulle voci di mercato relative a Mike Maignan, il tecnico ha espresso la sua stima assoluta per il portiere, per poi affidarsi pienamente alla dirigenza per la gestione del futuro. «Maignan è un portiere di qualità elevatissima», ha ribadito l’allenatore. La questione contrattuale e la programmazione a lungo termine spettano a «Tare e Furlani, che penseranno al meglio per il Milan».

L’obiettivo principale, ha concluso Allegri, resta quello sportivo: «Noi dobbiamo rimanere concentrati sull’obiettivo finale: conquistare i primi quattro posti per tornare a giocare la Champions». La concentrazione sul campo è la priorità.

