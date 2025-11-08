Maignan Milan, quale futuro per il portiere? La frase di Max Allegri pronunciata sta facendo il giro del web. Le ultimissime notizie

Massimiliano Allegri ha approfittato della conferenza stampa pre-Parma per tracciare la rotta etica e professionale che i suoi giocatori devono seguire. Il tecnico ha sottolineato con forza il valore del lavoro quotidiano e l’onore di vestire la maglia rossonera, un messaggio destinato a tutto l’ambiente Milan.

«Quando siamo al Milan, tutti noi, e non mi riferisco solo ai giocatori, dobbiamo lavorare ogni giorno con la giusta passione per creare i presupposti del risultato», ha ammonito Allegri. Il suo avvertimento è chiaro e diretto: «La maglia del Milan bisogna tenersela. Perché poi quando si lascia il Milan non si torna indietro». Un monito a non sprecare l’opportunità di far parte di un club di tale prestigio.

Interrogato sulle voci di mercato relative a Mike Maignan, il tecnico ha espresso la sua stima assoluta per il portiere, per poi affidarsi pienamente alla dirigenza per la gestione del futuro. «Maignan è un portiere di qualità elevatissima», ha ribadito l’allenatore. La questione contrattuale e la programmazione a lungo termine spettano a «Tare e Furlani, che penseranno al meglio per il Milan».

L’obiettivo principale, ha concluso Allegri, resta quello sportivo: «Noi dobbiamo rimanere concentrati sull’obiettivo finale: conquistare i primi quattro posti per tornare a giocare la Champions». La concentrazione sul campo è la priorità.