Maignan pronto per Dubai: il Milan lo aspetta in amichevole. Il portiere prepara il rientro ufficiale con la Salernitana

Come riporta La Gazzetta dello Sport Mike Maignan, che rientrerà in anticipo a Milanello per proseguire nel lavoro di recupero dall’infortunio al polpaccio. Mike sarà con la squadra

a Dubai ed è atteso in campo già nelle amichevoli di super lusso contro Arsenal e Liverpool. Di lusso, ma sempre test da preparazione invernale. Quello che conta è che Maignan torni disponibile contro la Salernitana, alla ripresa del campionato.