Maignan premiato al Gran Galà del Calcio: «Cerco di dare il massimo, ecco perché ho fatto il portiere»

Le parole di Mike Maignan, estremo difensore del Milan, dopo aver ricevuto il premio come miglior portiere del campionato di Serie A 2022-23:

«Cerco di dare tutto me stesso per aiutare la squadra. Da bambino si volevo fare l’attaccante. Per me essere attaccante era fondamentale, poi ho perso la scommessa e sono finito a fare il portiere»