Maignan ricorda il passato: «Lille e Parigi? Gestirò le emozioni, su Lloris..»

Le parole del portiere del Milan Mike Maignan intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match amichevole tra Francia e Scozia:

«No, non cambia molto. Tutti i giocatori che sono lì sono di livello internazionale. Le automazioni di base ci sono. I giocatori sanno fare il loro lavoro. Comunicheremo per trovare i collegamenti sul campo»

RITORNO A LILLE – «Naturalmente torno con molta emozione e nostalgia. Ieri (domenica) c’erano dei giovani che guardavano il nostro allenamento a Luchin. Ha riportato alla mente ricordi. Tornare a Lille è sempre un buon momento»

EREDITÀ DI LLORIS – «Sono rimasto me stesso. So che in questo settore la cosa più importante è fare bene il proprio lavoro»

PSG MILAN – «Sì, è sempre speciale tornare a casa a Lille e ancora di più a Parigi. Ho già giocato di nuovo con il Lille contro il PSG. Ma lì sarà Champions , con famiglia e amici in tribuna. Devo rimanere concentrato sul mio lavoro e gestire le mie emozioni»