Maifredi: «La differenza del Milan è Leao, diventerà un campionissimo»

Gigi Maifredi, ex allenatore, ha parlato della corsa scudetto: le possibilità del Milan passano da Rafael Leao

Intervenuto a TMW Radio, Gigi Maifredi ha analizzato la corsa scudetto. Le sue parole:

«Sul Milan dobbiamo capire quanto conti l’entusiasmo. Credo siano partiti per arrivare in Champions, strada facendo hanno fatto punti, vincendo gli scontri diretti. Ha trovato poi un Leao che spesso ha tirato fuori cose impensabili, per me diventerà un campionissimo. Credo che il Milan stia facendo più di quello che ha nelle sue corde. Io però vedo favorita l’Inter, poi metto il Napoli. Adesso Spalletti chiederà di più ai suoi giocatori affinchè dimostrino che valgono di più. Se sapranno recuperare alcuni giocatori che hanno avuto qualche contraccolpo, anche fisico, possono fare bene. Insigne mi sembra con la testa altrove ad esempio. Se Spalletti saprà recuperare certi giocatori, può dare fastidio all’Inter».