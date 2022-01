Maddaloni: «Milan Juve? Ecco che partita mi aspetto»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Massimiliano Maddaloni, ex allenatore della Juve, ha parlato in esclusiva a Juventusnews24. Ecco le sue parole su Milan-Juve

Massimiliano Maddaloni, ex allenatore della Juve, ha parlato in esclusiva a Juventusnews24. Ecco le sue parole sul match di questa sera tra Milan e Juventus:

«Ho visto una Juve in crescita e un Milan più in difficoltà per le assenze e varie situazioni. Mi aspetto Chiellini e De Ligt centrali: stasera vedo una Juve che può far male al Milan. L’obiettivo quest’anno è centrare la Champions League. Lo scorso anno è arrivata all’ultimo in Champions con un giocatore come Ronaldo che ha fatto tanti gol. Senza di lui, potrebbe trovare un po’ di difficoltà a centrare questo obiettivo. Vedo però che sta crescendo e questo mi dà buone speranze».

CLICCA QUI PER L’INTERVISTA INTEGRALE A MADDALONI