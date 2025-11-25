Lutto nel mondo del calcio: è scomparso Lorenzo Buffon storico portiere del Milan degli anni ’50. Segui le ultime

Il Milan e l’intero panorama calcistico piangono la scomparsa di una vera e propria icona del passato: è morto all’età di 96 anni Lorenzo Buffon, storico portiere del Diavolo e campione indiscusso degli anni ’50. La triste notizia è stata diffusa dall’Agenzia ANSA, che ha precisato come l’ex estremo difensore sia venuto a mancare a Latisana, in provincia di Udine, a causa di un improvviso arresto cardiaco. Lo ha reso noto la figlia unica, Patricia.

Una Storia in Rossonero: 300 Presenze e 4 Scudetti

Lorenzo Buffon, cugino di secondo grado del celebre Gianluigi Buffon (ex portiere della Juventus e della Nazionale), ha legato indissolubilmente il suo nome al club di Via Aldo Rossi. Ha difeso i pali rossoneri per un decennio completo, dalla stagione 1949/1950 alla 1959/1960, un’epoca d’oro per la società.

In totale, Buffon ha collezionato ben 300 presenze ufficiali, diventando uno dei portieri più amati e vincenti della storia del Milan. Il suo palmarès milanista vanta 4 Scudetti (in un’epoca in cui la squadra era capitanata da Niels Liedholm, il Barone) e 2 prestigiose Coppe Latine. Durante la sua lunga carriera, ha vestito anche le maglie di Genoa, Fiorentina e Inter, oltre a quella della Nazionale italiana.

L’Eredità del Campione nel Milan di Oggi

La memoria di Lorenzo Buffon è parte integrante del grande e glorioso passato che il Milan di oggi si impegna a onorare. Il suo spirito vincente e la dedizione dimostrata sul campo sono un esempio per l’attuale rosa.

In un momento in cui l’attuale portiere Mike Maignan si erge a simbolo della difesa rossonera, il ricordo dei grandi numeri uno del passato assume un valore ancora maggiore. Il lavoro di Massimiliano Allegri, il tecnico livornese, e la visione del nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, sono volti a riportare il Diavolo ai fasti del passato, le cui fondamenta sono state poste da campioni come Buffon. I funerali si svolgeranno in forma privata a Latisana. La redazione si unisce al dolore di familiari e amici.