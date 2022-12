Lukaku clamoroso: quattro errori a porta vuota col Belgio – VIDEO

Lukaku clamoroso: quattro errori a porta vuota col Belgio. Errori incomprensibili da parte dell’attaccante dell’Inter

Continua il periodo-no di Lukaku, che a porta praticamente spalancata dopo un’azione avvolgente del Belgio, spreca il gol del vantaggio nella sfida tra Belgio e Croazia. Solo un clamoroso palo per il centravanti nerazzurro che con una botta di destro.

Era un gran tiro, tra l’altro non con il suo piede naturale.

Peccato. pic.twitter.com/sPkUMqhHll — Alessandro (@90ordnasselA) December 1, 2022

Finita qui? Macché. Qualche minuto dopo sull’assist dalla sinistra di Carrasco, il belga sbaglia di testa. Ancora una volta a porta vuota. In caso di rete ci sarebbe stata da valutare però la posizione del pallone rispetto al fondo. Come se non bastasse verso il finale di partita il belga ha cestinato altre due clamorose deviazioni sotto porta.