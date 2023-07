Lukaku Milan: l’Inter prepara il blitz a Londra

Tra i nomi associati al Milan in chiave mercato c’è quello di Lukaku. Per il belga è derby con l’Inter che prepara il blitz a Londra

come riportato da Calciomercato.com è previsto un viaggio del ds dell’Inter Piero Ausilio per parlare con il Chelsea e provare a trovare insieme una soluzione per riportarlo a Milano. I Blues stanno provando a piazzarlo in Arabia consapevoli che da lì possono arrivare offerte importanti; il club inglese vuole monetizzare dalla cessione.