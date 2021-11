Luis Enrique lo elogia: «Ibrahimovic giocatore di livello mondiale»

Luis Enrique, ct della Spagna, ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Svezia

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Svezia, Luis Enrique, ct della Spagna, ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic. Le sue dichiarazioni.

IBRAHIMOVIC – «Non so se la Svezia sta meglio con lui. È un calciatore di livello mondiale. Conosciamo la sua carriera, quello che ha realizzato… giocare a 40 anni non è facile e ci sta riuscendo. E si sta distinguendo nella sua squadra, per questo è stato convocato in Nazionale. Sono contento che stia bene. Tranne domani, a giorni alterni».