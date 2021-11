Dainelli su Ibrahimovic: «L’ho marcato, ma non avrei immaginato questo»

Dario Dainelli ha parlato di Ibrahimovic nel corso di un’intervista a Sky Sport. Le dichiarazioni dell’ex difensore

Intervistato da Sky Sport, Dario Dainelli ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic e di come faccia ancora la differenza alla sua età. Le sue dichiarazioni anche su Vlahovic.

IBRAHIMOVIC – «Non avrei pensato da giovane, quando lo marcavo, che sarebbe arrivato a quell’eta con quella forma fisica. Vlahovic? Impressionante la continuità che ha e il modo in cui lavora su tutto. Poi mentalmente ha voglia di migliorarsi ed è un mix devastante. Per me sarà un top, ci sono tanti club che si avvicinano a lui, ma spero che rimanga alla Fiorentina. Se deciderà di andare in un’altra squadra gli auguro comunque il meglio».