Luis Alberto salta le visite mediche con la Lazio, le ultime

Luis Alberto ieri non si è presentato alle visite mediche in Paideia. La Lazio potrebbe punire l’atteggiamento del giocatore con una multa

Luis Alberto assente ingiustificato. Lo spagnolo era atteso in Paideia ieri sera, intorno alle 18, per sottoporsi alle visite mediche di rito prima della partenza, ma non si è visto nella sfilata di giocatori verso la clinica.

Come riporta La Repubblica, avrebbe fatto sapere alla società di voler qualche giorno in più di vacanze, non si è voluto far scoppiare il caso, ma Il Mago non è nuovo a questi atteggiamenti umorali e non è da escludere che la Lazio lo punisca con una multa.