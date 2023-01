Lucci: «Lo scudetto sul petto deve essere un punto di partenza». Le parole del responsabile della Curva Sud sul momento del Milan

Luca Lucci ha parlato su Instagram del momento del Milan. Ecco le parole del responsabile della Curva Sud:

«Lo scudetto sul petto per ogni tifoso del Milan e per ogni UOMO che indossi quella maglia deve essere un punto di partenza, l’inizio di un nuovo ciclo in Italia e in Europa che mancava da troppo tempo e non dovrà mai essere visto come un punto di arrivo! Ci avete dimostrato cosa siete in grado di fare con unione spirito di sacrificio e attaccamento alla maglia! Bene! Tornate a farlo con più cattiveria e determinazione! Secondi in campionato e agli ottavi di Champions, la storia di questa stagione è ancora tutta da scrivere e tutto nelle nostre mani! Testa alta Rossoneri. Sempre. Chi piange è Interista»