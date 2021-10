Italia Spagna, Toni: «Ecco cosa spero per Donnarumma»

Luca Toni, ora opinionista per Rai Sport, ha così analizzato la sfida tra Italia e Spagna di questa sera: le sue parole su Donnarumma

Intervenuto negli studi di Rai Sport, Luca Toni ha analizzato alcuni temi importanti di Italia-Spagna:

«Sinceramente spero non venga contestato dal pubblico. Spero che la maggior parte dei tifosi invece applaudano il ragazzo, perché è stato il miglior giocatore dell’Europeo. Ci sono state delle scelte fatte su cui non entro in merito, ma stasera ci sarebbe solo da applaudirlo».