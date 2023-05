Serafini: «Pioli ha schierato la miglior formazione possibile». Le parole del giornalista sulla sfida tra Juve e Milan

Luca Serafini ha parlato ai microfoni di Milan Tv della sfida tra Juventus e Milan. Ecco le parole del giornalista sulle scelte di Pioli:

«È una Juventus a trazione anteriore, con velleità offensiva molto alte. Il Milan risponde con soli due centrocampisti di ruolo, Tonali e Krunic. Credo che questa sia la miglior formazione possibile per il Milan, non ci sono tante alternative. Pioli ha schierato la miglior formazione possibile in questo momento»