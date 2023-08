Luca Serafini, giornalista di fede rossonera, ha parlato della presunta dipendenza del Milan da Rafael Leao: le sue dichiarazioni

A Milan Tv, Luca Serafini ha dichiarato:

La squadra non deve troppo accoccolarsi su Leao. Ora ci sono figure e incursori importanti, capaci di andare a rete. In assoluto il Milan ha più risorse: non bisogna confidare solo su Leao. Rafa è un giocatore unico e con caratteristiche uniche