Serafini su De Ketelaere: «Deve fare un salto in alto». Le parole del giornalista sulle difficoltà del trequartista rossonero

Luca Serafini ha parlato ai microfoni di Supernews di Charles De Ketelaere. Ecco le parole del giornalista sul trequartista rossonero:

«Il parere è che deve fare un salto in alto. I suoi problemi li può superare solo lui e vive in un ambiente ideale per riuscirci. Il Milan lo aspetterà».