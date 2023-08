Marchetti sicuro: «Ecco da chi sono arrivate conferme importanti…». Le parole del giornalista dopo Bologna Milan

Luca Marchetti ha parlato ai microfoni di TMW della vittoria del Milan a Bologna. Ecco le parole del giornalista:

«Non c’è dubbio, è stato un punto a favore del Milan il lavoro che Pioli ha potuto fare fin dal precampionato con i nuovi giocatori. Averli avuti a disposizione fin da subito per capire come utilizzare i nuovi acquisti è stato fondamentale, sono arrivate conferme importanti da giocatori come Reijnders e Pulisic. È fondamentale partire bene perché ti permette di continuare a lavorare bene, vincere ti permette di affrontare bene la settimana e ti dà fiducia importante»