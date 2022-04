Marchetti: «Ibrahimovic stesso ha detto che se vince qualcosa poi lascia»

Le parole di Marchetti su Ibrahimovic: «Ibrahimovic stesso ha detto che se vince qualcosa poi lascia»

Luca Marchetti ha parlato ai microfoni di Sky Sport della situazione fisica di Zlatan Ibrahimovic e del suo possibile ritiro. Ecco le sue parole:

«Ibra deve essere al top della forma per giocare. Nel “balance”, come piace dire a lui, bisogna capire se c’è più qualità o più infortunati, e per ora l’equilibrio c’è stato. Ibra stesso ha detto che se vince qualcosa poi lascia».