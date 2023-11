Calamai spiega: «Sulla corsa scudetto ho un pensiero chiaro»

Luca Calamai, giornalista, ha analizzato la lotta scudetto in Serie A: Inter favorita ma il campionato è ancora tutto da giocare

Intervenuto con un editoriale su TMW, Luca Calamai si sofferma sull’Inter di Simone Inzaghi in vista del match contro la Juve di Allegri. I cugini del Milan sono davvero i favoriti alla vittoria dello scudetto?

LE PAROLE – «L’Inter è la squadra più forte ma non è fortissima. Insomma, il titolo se lo dovrà conquistare gara dopo gara. Non immagino una fuga stile Napoli della passata stagione. Simone Inzaghi deve compiere l’ultimo salto di qualità. Deve dimostrare di saper gestire una sfida che dura otto-nove mesi. Per il momento ha avuto solo qualche piccolo sbandamento. Ma ancora è tutto da giocare. Il lavoro di Simone sarà decisivo come i gol di Lautaro. Chi è l’anti-Inter? La Juve. La prossima avversaria in campionato. Perché non ha le Coppe e perché sta ritrovando una sua identità».