Antonini sicuro: «Il mercato del Milan ha creato questo»

Luca Antonini, ex terzino del Milan, ha commentato positivamente il calciomercato dei rossoneri: le sue dichiarazioni

A Milan Tv Luca Antonini ha parlato così del calciomercato Milan:

Pioli è un allenatore capace e bravo a entrare nella testa dei giocatori. Vuole conoscerli. Credo che l’inserimento dei nuovi sarà facilitato dal mister. Conosce i nuovi giocatori. Sono curioso di vedere questi nuovi volti nel campionato italiano. Il campionato è duro e lungo, anche le altre si sono rinforzate. Sono sicuro che è stato fatto il massimo in questa campagna acquisti. La squadra è stata fatta insieme al mister: sa quali sono i giocatori e dove possono rendere al massimo. E’ stata creata una rosa per competere sia in campionato che in Champions League