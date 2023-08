Antonini sicuro: «Milan in lotta scudetto, Reijnders e Chukwueze...»

Luca Antonini, ex terzino del Milan, è sicuro che i rossoneri lotteranno per lo scudetto nella prossima stagione: le parole

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Luca Antonini ha dichiarato:

Il Milan è una squadra fatta bene e dirà la sua nella lotta scudetto. Ai tifosi dico di non spaventarsi per i risultati così così delle amichevoli: non contano nulla. Forse all’inizio i rossoneri faticheranno un po’, ma poi daranno spettacolo: con gente come Reijnders, che ha una personalità incredibile, e Chukwueze, veloce come pochi altri, ci sarà da divertirsi. E se arriva un centrale difensivo…