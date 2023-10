Lotta Scudetto Serie A, il dato che fa sognare i tifosi del Milan

La lotta per lo scudetto Serie A 2023-24 coinvolge anche il Milan. C’è un dato che fa sognare i tifosi rossoneri

I tifosi sognano. La lotta per lo scudetto Serie A 2023-24 coinvolge anche il Milan. C’è un dato che fa sognare i supporter rossoneri:

il Milan ha vinto 6 delle prime 7 partite di una stagione di Serie A per la terza volta nell’era dei tre punti a vittoria, dopo il 2003-04 e il 2021-22. In entrambi i casi fini con i rossoneri campioni. Non c’è due senza tre? Al campo il verdetto.