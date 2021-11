Lotta scudetto, l’Inter ha due vantaggi su Milan e Napoli: Inzaghi sorride

In ottica corsa scudetto, l’Inter ha due vantaggi su Milan e Napoli per recuperare punti nelle prossime partite: ecco quali

L’ultima giornata di campionato è stata pienamente a favore dell’Inter, con la vittoria nel big match contro il Napoli e la sconfitta del Milan a Firenze. Così facendo, i nerazzurri hanno accorciato in vetta alla classifica portandosi a -4 sulle due prime e rilanciandosi nella corsa scorsa scudetto. Lotta che, come riportato dal Corriere dello Sport, la squadra di Inzaghi può ulteriormente riaprire avendo due vantaggi sia sugli azzurri che sui rossoneri.

In primis il calendario. Il Napoli dovrà infatti giocare le prossime partite contro Lazio, Atalanta e Milan, oltre che a Sassuolo, Empoli e Spezia. Il Milan avrà appunto gli azzurri, poi Sassuolo, Genoa, Salernitana, Udinese e Torino. L’Inter, invece, a parte la trasferta contro la Roma avrà tutti match contro squadra che vanno da metà classifica in giù comprese le ultime due Cagliari e Salernitana.

Inoltre, i nerazzurri non avranno calciatori che partiranno per la Coppa d’Africa mentre Napoli e Milan hanno elementi imprescindibile per le rispettive squadre che a gennaio lasceranno l’Italia per volare nell’altro continente.