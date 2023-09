Lorenzo Buffon: «Derby una brutta sconfitta. A Maignan dico….». L’ex portiere ha parlato del presente e del passato recente

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, lo storico portiere rossonero Lorenzo Buffon ha parlato del Milan di oggi e di quello del passato. Di seguito le sue dichiarazioni:

IL DERBY E LA CHAMPIONS – «Ho visto il derby ma non voglio parlarne. Purtroppo una bruttissima sconfitta, ma è meglio averli presi dopo quattro giornate. Arriva la Champions, una buona occasione per dimenticare e rialzarsi. La Coppa lo è sempre stata. Ne ho fatte anch’io e so che cosa significa»

CONSIGLI A MAIGNAN – «Le racconto questa, perché l’ho appena rivista in un libro sul Milan. Nell’ottobre del 1956, alla quarta giornata, giochiamo in casa contro il Napoli. In porta ci sono io e nel primo tempo ne becco cinque. Tiravano da tutte le parti: Vinicio, Pesaola, una roba da andar fuori di testa. Abbiamo perso 5-3, poi però vinto il campionato. Ecco, Maignan deve solo stare tranquillo: i gol si danno e si prendono e i conti si fanno alla fine».

I DERBY DEI SUOI TEMPI – «Rumorosi, vivaci. C’era dura rivalità fra noi in campo. Però fuori ci si rispettava e magari si andava al bar assieme a bere qualcosa».

