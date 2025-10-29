Lookman Fofana, Marelli: «Molto in ritardo, ci stava un cartellino»

Lookman Fofana, episodio che fa discutere nel corso del primo tempo. Luca Marelli fa chiarezza sull’episodio

Episodio che ha fatto discutere al 31′ di Atalanta-Milan. Nel corso di un’azione solitaria in area di rigore rossonera, Lookman è stato chiuso da Fofana, l’attaccante nigeriano nel tentativo di giocare il pallone ha colpito con un pestone piuttosto duro l’avversario.



Il centrocampista del Milan è rimasto a terra dolorante, generando un po’ di apprensione sulla panchina di Massimiliano Allegri, visti già i numerosi infortuni. Il calciatore si è poi rialzato ed è tornato a correre normalmente. Sulla situazione ha fatto chiarezza Luca Marelli a DAZN.

DA CARTELLINO GIALLO – «Intervento molto alto tra caviglia e collo del piede ci stava un cartellino giallo per Lookman che è entrato molto in ritardo su Fofana».