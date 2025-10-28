Classifica Milan – Allegri a confronto con il passato, quanti punti all’ottava giornata?

Classifica Milan, mister Massimiliano Allegri e il confronto con gli altri allenatori all’ottava giornata di campionato

La capolista Milan del tecnico livornese Massimiliano Allegri, tornato quest’anno sulla panchina del Diavolo, ha collezionato 17 punti nelle prime 8 giornate della stagione di Serie A 2025/2026. Un avvio solido, sebbene non un record, che pone l’allenatore al centro di un interessante bilancio statistico rispetto alle prestazioni recenti della squadra meneghina.

Il bottino accumulato finora è sufficiente per mantenere i rossoneri ai vertici della classifica, in piena lotta scudetto. Tuttavia, un’analisi approfondita degli ultimi otto campionati rivela come l’attuale andamento sia in linea con la media, ma superato in diverse occasioni nell’epoca recente.

Analisi Statistica: La Partenza del Diavolo

Prendendo in considerazione le sette stagioni precedenti, è possibile tracciare un quadro completo delle partenze del Milan dopo le prime otto gare di campionato, evidenziando una notevole alternanza di risultati.

Il tecnico toscano Massimiliano Allegri, già vincitore di uno Scudetto con il Diavolo nel 2011, si ritrova con un punteggio identico a quello ottenuto da Stefano Pioli, l’allenatore parmense artefice del Tricolore 2022, nella stagione 2022/2023 (entrambi 17 punti).

Guardando al passato recente, la squadra ha saputo fare nettamente meglio in tre occasioni, dimostrando partenze lanciate in anni cruciali. La migliore prestazione è stata registrata nel campionato 2021/2022 con 22 punti (sotto la guida di Pioli), annata che si è conclusa con la conquista del 19° Scudetto. Notevoli anche i 21 punti ottenuti nella stagione 2023/2024 (ancora con Pioli) e i 20 punti della stagione 2020/2021 (sempre Pioli), quando il Milan tornò in Champions League.

Il Bilancio: Meglio o Peggio delle Scorse Stagioni?

Il saldo dei rossoneri non è totalmente positivo: in quattro delle precedenti sette stagioni la partenza è stata meno efficace di quella attuale. Il punto più basso è stato toccato nel campionato 2019/2020, con soli 10 punti raccolti nella travagliata fase di transizione tra Marco Giampaolo e l’arrivo di Pioli. Male anche il 2024/2025 di Paulo Fonseca (14 punti) e il 2018/2019 di Gennaro Gattuso (15 punti), l’ex centrocampista calabrese, campione del Mondo 2006.

L’attuale bilancio di 17 punti posiziona il Milan di Allegri nella parte alta della media storica recente. È un segnale di solidità, ma anche un monito: per puntare al titolo, i rossoneri dovranno dimostrare maggiore continuità e superare le prestazioni record ottenute dai loro predecessori più vincenti degli ultimi anni.