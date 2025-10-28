Lookman Fofana, Marelli: «Molto in ritardo, ci stava un cartellino»

Connect with us

Lookman Fofana – Episodio che fa discutere nel corso del primo tempo. Luca Marelli fa chiarezza sull’episodio

Episodio che ha fatto discutere al 31′ di Atalanta-Milan. Nel corso di un’azione solitaria in area di rigore rossonera, Lookman è stato chiuso da Fofana, l’attaccante nigeriano nel tentativo di giocare il pallone ha colpito con un pestone piuttosto duro l’avversario.

Il centrocampista del Milan è rimasto a terra dolorante, generando un po’ di apprensione sulla panchina di Massimiliano Allegri, visti già i numerosi infortuni. Il calciatore si è poi rialzato ed è tornato a correre normalmente. Sulla situazione ha fatto chiarezza Luca Marelli a DAZN.

DA CARTELLINO GIALLO – «Intervento molto alto tra caviglia e collo del piede ci stava un cartellino giallo per Lookman che è entrato molto in ritardo su Fofana».

